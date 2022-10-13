Миронов про 3:2 с минским «Динамо»: «Спартак» пропустил глупые голы, но отыгрался. Проявили волю и характер»

Главный тренер прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Поздравляю наших болельщиков с победой! Тяжелые игры у нас, тяжело нам даются – пятая игра через день, но ребята молодцы, выложились на полную. Да, пропустили глупые голы, но отыгрались – нашли в себе силы, проявили волю и характер.

Тяжело сказать, почему раньше не удавалось выиграть в овертайме – в этот момент на лед выходят лучшие игроки команды.

Сегодня даже попробовали снять вратаря, но забили победный гол еще до этого – да, надо было что-то менять, ведь до этого в овертайме не побеждали, хотели попробовать что-то новое», – сказал .