Александр Самонов: «Все команды хотят обыграть СКА. Мы главный раздражитель на данный момент»

Александр Самонов подвел итоги матча с минским «Динамо» (3:2 ОТ).

– Тяжелая, вязкая игра, но проявили волю к победе и победили, слава богу.

– Пропущенная шайба в меньшинстве – насколько сложный бросок был, можно ли его назвать неберущимся?

– Сейчас, пожалуй, тяжело сказать. Там, наверное, убойная позиция была. Но шансы надо всегда себе оставлять. Это сложный момент – он еще и с лету попал.

– Минские канадцы вас удивили?

– Я с ними особенно не контактирую. Кто-то на пятаке проезжает – и все. Ничего сверхъестественного не увидели.

– Недавно вы уверенно выиграли у «Динамо» 5:1. Сейчас 3:2 в овертайме. Что кардинально изменилось с того матча?

– Все команды нас разбирают, хотят обыграть. Мы главный раздражитель на данный момент, поэтому такие тяжелые, вязкие игры в последнее время.

– Александр, вы в одном из моментов потеряли клюшку, никто из партнеров вам ее передать не смог.

– Мы с ребятами договорились, что они свои клюшки мне не отдают. Какой смысл выключать партнера из игры? Я лучше так сыграю, а если б я оставил клюшку в ногах у нападающего Минска, мне бы две минуты дали, – сказал вратарь СКА.