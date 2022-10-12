Миронов о 0:1 с «Витязем»: «Спартак» в овертайме опять неправильно сыграл на пятачке, дали добить»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:1 ОТ).

«Ровная игра все 60 минут. У нас была задача сыграть как можно строже в обороне. Четвертая игра через день — силенки заканчивались!

«Витязь» смотрелся тоже неплохо, ждали нашей ошибки. Отсюда и счет такой. В овертайме опять неправильно сыграли на пятачке, дали добить.

Главное — найти силы на следующую игру, которая будет послезавтра. Надо правильно провести завтрашний день. Кому-то дать отдохнуть, кому-то, кто мало играл, дать велосипед, без льда. Нельзя опускать руки, надо продолжать работать.

У Рыбара легкая травма. Надеюсь, быстро вернется в строй. Будет ли играть Красиков в следующем матче? Разберемся. У нас много хороших вратарей, есть Сковронский, Куликов. Перед игрой решим», – сказал .