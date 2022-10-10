Миронов об 1:2 Б с «Витязем»: «Одного гола «Спартаку» мало. Как только забиваем 3-4 шайбы – выигрываем»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:2 Б).

«На протяжении всего матча команды держали друг друга в тонусе. Так сложилось, что 1:1 – в овертайме могли забить при смене вратаря, не попали в пустые ворота.

Да, мало голов, но азарт присутствовал. Буллиты – русская рулетка, соперник оказался сегодня удачливее. Мы не думали о реваншах, на каждую игру выходим только с одной целью – победить, вне зависимости от прошлых матчей.

Конечно, мы разбирали соперника, чтобы не допустить ошибок прошлого матча, неделю назад – что-то сегодня получилось, забили в большинстве. Конечно, нужно забивать больше, как только забиваем 3-4 шайбы – то выигрываем, одного гола нам мало, будем концентрироваться на реализации моментов.

Подтащили сегодня оба вратаря – как говорится, это половина команды. Наши ребята уверены в Патрике [Рыбаре] – знают, что он будет ловить и эта уверенность передается всей команде.

Конечно, ответственность за результат у нас коллективная, выигрываем и проигрываем все вместе. Послезавтра встретимся с «Витязем» вновь, будем готовы», – сказал .