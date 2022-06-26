Губерниев об Овечкине: «Испокон веков хоккеисты здорово играли в футбол. Вспомните Майорова, Боброва»

Дмитрий Губерниев оценил игру за футбольное «Динамо».

25 июня хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.

«Испокон веков хоккеисты здорово играли в футбол. Вспомните, например, Бориса Майорова, который играл за основной состав московского «Спартака». А про Всеволода Боброва и говорить не приходится.

А человек с такой физической формой, как Овечкин, конечно, должен был выделиться. Он это и сделал. Гол забил: пробил роскошно!» – сказал комментатор.

«Динамо» и Овечкин уложили «Амкал» под песни Егора Крида – репортаж с главного шоу межсезонья

Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут