Губерниев об Овечкине: «Испокон веков хоккеисты здорово играли в футбол. Вспомните Майорова, Боброва»

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Дмитрий Губерниев оценил игру Александра Овечкина за футбольное «Динамо».

25 июня хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.

«Испокон веков хоккеисты здорово играли в футбол. Вспомните, например, Бориса Майорова, который играл за основной состав московского «Спартака». А про Всеволода Боброва и говорить не приходится.

А человек с такой физической формой, как Овечкин, конечно, должен был выделиться. Он это и сделал. Гол забил: пробил роскошно!» – сказал комментатор.

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