Коробкин о голе в матче с «Ак Барсом»: «Как тренер нарисовал, так и сделали. Здорово получилось забить»

Егор Коробкин высказался после матча против «Ак Барса» (4:1).

«Классная победа, здорово отыграли все три периода. Мой гол? Второй период немного не получался, были неправильные действия. Наша видеобригада очень здорово сработала. В который раз подтвердили, что они очень крутые ребята, все видят!

А забил – как тренер после первого периода нарисовал, так и сделали. Здорово получилось забить. Видел, что защитник перекрыл немного обзор вратарю, Архипу [Неколенко] подкрикнул, он услышал, оставил шайбу. И оставалось только попасть!» – сказал нападающий «Металлурга».