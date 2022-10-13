Александр Пашков: «Ак Барс» выглядит уставшим, в глазах лидеров не видно огня. Это кризис коллектива, судя по всему»

Александр Пашков поделился мыслями о выступлении «Ак Барса» в сезоне-2022/23.

– Вчера в Магнитогорске «Ак Барс» потерпел четвертое поражение кряду, в последних шести встречах у Казани, главного фаворита сезона, – пять поражений. Удивлены?

– Знаете, удивляет даже не результат казанской команды, а ее игра. «Ак Барс» выглядит уставшим, в глазах его лидеров не видно огня. Может, турнирное поражение «барсов» пока не критическое, но сама игра не вселяет никакого оптимизма.

– Ваше мнение: это кризис – или болезнь роста новой команды?

– Так этого роста пока не видно, наоборот, Казань после неплохого старта скорее затухает. Судя по всему, это кризис – и именно коллектива. Похоже, что внутри не все отлажено.

– Ваш прогноз на развитие сезона Казани.

– Прогноз пока неутешительный. Чемпионат у нас очень плотный, матчи идут через день, работает потогонная система, видим хоккей очень среднего качества.

В таком конвейере возрастным лидерам «Ак Барса» особенно тяжело. Пока не видно, за счет чего Знарок сможет собрать эту команду, он выглядит растерянным, – сказал олимпийский чемпион.