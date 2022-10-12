Сафонов о незасчитанном голе «Ак Барса»: «Не нужно зацикливаться на этом. Надо было забить еще»

Илья Сафонов подвел итоги матча с «Металлургом» (1:4).

– Отыгрываться всегда тяжело, лучше забивать с первых же смен, вести в счете, контролировать игру и доводить ее до победы.

– Незасчитанная шайба как-то надломила ход игры?

– Если бы да кабы, что сейчас об этом рассуждать, проиграли. Не засчитали один гол? Надо было забить еще один, потом еще два, три, четыре. Столько, сколько требовалось для положительного результата. Не нужно зацикливаться на незасчитанной шайбе.

– Ждали от «Металлурга» такой игры или обращали внимание только на свою?

– Отталкиваемся от своей игры, пытаемся ее улучшить, добавить во всех аспектах. Но и игру «Металлурга» мы разбирали до матча, – сказал нападающий «Ак Барса».