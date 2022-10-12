Шестеркин о матче с «Тампой»: «У меня работы не так много было. Василевский, может, мог попасть в тройку лучших, а я – не уверен»

подвел итоги матча с (3:1).

Тремя звездами игры были признаны Мика Зибанежад, Барклай Гудроу и Джейк Труба.

«У меня в целом работы не так много было, Андрюха [Василевский], может, мог попасть [в тройку лучших], а я – не уверен.

Было определенное волнение перед игрой, но со стартовым вбрасыванием оно прошло, и я старался показывать свой максимум, концентрироваться на шайбе. Думаю, самый сложный момент для меня был – игра «три на пять».

Травма Кравцова? Это выглядело достаточно опасно: главное, чтобы Крава поскорее восстановился, вернулся и стал играть еще сильнее», – сказал вратарь .

Шестеркин отразил 25 бросков из 26 в победном матче с «Тампой». У Василевского 36 сэйвов после 39 бросков «Рейнджерс»