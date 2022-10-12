Вячеслав Фетисов: «Наши мегазвезды в НХЛ – настоящие послы России в Северной Америке»

считает, что российские игроки являются послами России в Америке.

«Все наши мегазвезды заключили контракты в НХЛ в это межсезонье. Они настоящие послы нашей страны в Северной Америке. Нашим ребятам желаю хорошего сезона.

Наши вратари и там на виду, они котируются очень высоко. В прошлом году Шестеркин завоевал «Везина Трофи», поэтому можно сказать, что наши вратари доминирует в лиге. Посмотрим, удастся ли им завоевать «Везина Трофи» и в этом году.

НХЛ – это та лига, которая может служить примером для многих организаций, потому что спорт для них является главным определяющим. Для них в приоритете спортивный принцип, поэтому у них все хорошо. Хочу поздравить НХЛ с разумными принятыми решениями и желаю этой лиге успехов», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.