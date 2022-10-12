Олег Знарок: «Шипачев – хороший игрок, не раз это доказывал. Пробовали поменять партнеров, ищем варианты, дело не только в нем»
Олег Знарок высказался после матча против «Металлурга» (1:4).
– Согласны, что первый период был определяющим?
– Вы правы, первый период был плохой с нашей стороны.
– У вас есть вопросы к физическому состоянию команды? От Дмитрия Юдина убежали, в скорости команда как будто уступает.
– Я бы не сказал, что у нас есть такие проблемы. Просто индивидуальные ошибки.
– Вы перед матчем изменили сочетания звеньев, по ходу игры их меняли. Почему не удается найти оптимальные сочетания?
– Есть игроки, которые выпадают, потому начинаем искать, пробовать. Чем-то рисковать, кем-то рисковать.
– Тимур Билялов играл с «Барысом», получается, вы изначально Амира Мифтахова готовили под «Металлург»?
– У нас есть тренер вратарей, которому я доверяю, и такие вопросы лучше задавать ему.
– У вас не было желания поменять Мифтахова по ходу матча?
– А где он ошибся? Там голы были такие…
– В таких важных матчах от лидеров ждут более качественной игры. Что мешает Вадиму Шипачеву играть полезнее?
– Сложный вопрос для меня. Ему ничего не мешает, он хороший игрок, не раз это доказывал. Сегодня пробовали поменять партнеров, сегодня поставили мальчишку молодого к ним, который создал 3-4 момента уже. Ищем, ищем варианты, дело не только в нем.
– Артем Галимов несколько раз выходил в центре, когда Шипачев был на фланге. Почему не Вадим?
– Галимов вставал на вбрасывания, потому что сегодня у него лучше получалась игра на точке. Артем вообще центральный, просто сейчас выполняет функцию крайнего форварда.
– Очень много ваших шайб сегодня не доходило до ворот. Защита соперника ставила в тупик или игроки не выполняли задание?
– От защитников много не доходило, потому что крайние нападающие соперника блокировали их. Да, у нас нас есть такая проблема. Мы создаем моменты, но пока вот так, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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