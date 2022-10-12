Олег Знарок: «Шипачев – хороший игрок, не раз это доказывал. Пробовали поменять партнеров, ищем варианты, дело не только в нем»

высказался после матча против (1:4).

– Согласны, что первый период был определяющим?

– Вы правы, первый период был плохой с нашей стороны.

– У вас есть вопросы к физическому состоянию команды? От Дмитрия Юдина убежали, в скорости команда как будто уступает.

– Я бы не сказал, что у нас есть такие проблемы. Просто индивидуальные ошибки.

– Вы перед матчем изменили сочетания звеньев, по ходу игры их меняли. Почему не удается найти оптимальные сочетания?

– Есть игроки, которые выпадают, потому начинаем искать, пробовать. Чем-то рисковать, кем-то рисковать.

– Тимур Билялов играл с «Барысом», получается, вы изначально Амира Мифтахова готовили под «Металлург»?

– У нас есть тренер вратарей, которому я доверяю, и такие вопросы лучше задавать ему.

– У вас не было желания поменять Мифтахова по ходу матча?

– А где он ошибся? Там голы были такие…

– В таких важных матчах от лидеров ждут более качественной игры. Что мешает Вадиму Шипачеву играть полезнее?

– Сложный вопрос для меня. Ему ничего не мешает, он хороший игрок, не раз это доказывал. Сегодня пробовали поменять партнеров, сегодня поставили мальчишку молодого к ним, который создал 3-4 момента уже. Ищем, ищем варианты, дело не только в нем.

– Артем Галимов несколько раз выходил в центре, когда Шипачев был на фланге. Почему не Вадим?

– Галимов вставал на вбрасывания, потому что сегодня у него лучше получалась игра на точке. Артем вообще центральный, просто сейчас выполняет функцию крайнего форварда.

– Очень много ваших шайб сегодня не доходило до ворот. Защита соперника ставила в тупик или игроки не выполняли задание?

– От защитников много не доходило, потому что крайние нападающие соперника блокировали их. Да, у нас нас есть такая проблема. Мы создаем моменты, но пока вот так, – сказал главный тренер .