Михайлис о 16-матчевой безголевой серии: «Понимаю, что уже пора забивать. Стараюсь выходить и помогать «Барысу»

высказался о своей безголевой серии из 16 матчей.

У форварда пока нет голов в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ при 8 результативных передачах.

– Вы лучший бомбардир командны прошлого сезона, 44 очка. Когда забьете первую шайбу?

– Понимаю, что уже пора забивать. Стараюсь выходить и помогать команде.

– Секрет «Барыса» – в чем он? С листа игроки выдают качество сразу же, хорошие иностранцы, плюс игроки системы не выпадают. Данияр и Бекетаев забили по шайбе.

– У нас хорошая система, мы ее выполняем. Как хорошо выполняем – все получается.

– Что изменил тренер ?

– Другая тактика, все по-другому. И мы выходим с хорошей концентрацией и желанием, – сказал Михайлис после матча с «Ак Барсом» (3:2).