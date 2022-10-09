Михайлис о 16-матчевой безголевой серии: «Понимаю, что уже пора забивать. Стараюсь выходить и помогать «Барысу»
Никита Михайлис высказался о своей безголевой серии из 16 матчей.
У форварда «Барыса» пока нет голов в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ при 8 результативных передачах.
– Вы лучший бомбардир командны прошлого сезона, 44 очка. Когда забьете первую шайбу?
– Понимаю, что уже пора забивать. Стараюсь выходить и помогать команде.
– Секрет «Барыса» – в чем он? С листа игроки выдают качество сразу же, хорошие иностранцы, плюс игроки системы не выпадают. Данияр и Бекетаев забили по шайбе.
– У нас хорошая система, мы ее выполняем. Как хорошо выполняем – все получается.
– Что изменил тренер Андрей Скабелка?
– Другая тактика, все по-другому. И мы выходим с хорошей концентрацией и желанием, – сказал Михайлис после матча с «Ак Барсом» (3:2).
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