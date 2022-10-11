Кожевников о словах Гашека: «Он уже и на НХЛ начал лаять. Это диагноз!»

Теги Нэшвилл Сан-Хосе Доминик Гашек НХЛ Александр Кожевников NHL Global Series Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников сравнил выпады Доминика Гашека против руководства НХЛ с лаем. 

Бывший вратарь сборной Чехии потребовал от руководства лиги уйти в отставку из-за того, что в матчах «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Праге принимали участие российские хоккеисты. 

«Гашек раскритиковал НХЛ за участие российских хоккеистов? Зачем на него обращать внимание...

Гашек уже и на НХЛ начал лаять. Это диагноз!» — сказал Кожевников.

Доминик Гашек: «В Чехии больше не рады НХЛ до тех пор, пока руководство лиги не уйдет в отставку, а новое не извинится перед нашей страной»

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