Кожевников о словах Гашека: «Он уже и на НХЛ начал лаять. Это диагноз!»

сравнил выпады против руководства НХЛ с лаем.

Бывший вратарь сборной Чехии потребовал от руководства лиги уйти в отставку из-за того, что в матчах и в Праге принимали участие российские хоккеисты.

«Гашек раскритиковал НХЛ за участие российских хоккеистов? Зачем на него обращать внимание...

Гашек уже и на начал лаять. Это диагноз!» — сказал Кожевников.

Доминик Гашек: «В Чехии больше не рады НХЛ до тех пор, пока руководство лиги не уйдет в отставку, а новое не извинится перед нашей страной»