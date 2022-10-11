Зухра о словах Гашека: «Он вообще когда-нибудь успокоится? Может, его когда-то там сборная нашей страны обыграла, и сейчас душевная травма дает знать?»
Зухра Уразбахтина подвергла критике высказывания Доминика Гашека об НХЛ и россиянах.
Бывший вратарь сборной Чехии продолжает критиковать лигу из-за участия российских игроков «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в матчах в Праге.
«А Доминик Гашек вообще когда-нибудь успокоится? Может быть, его когда-то там сборная нашей страны обыграла, нанеся душевную травму, а сейчас эта травма дает о себе знать?
Более адекватного объяснения таким заявлениям найти сложно.
Люди, которые долгое время успешно руководят НХЛ, должны уйти в отставку только потому, что привезли в Чехию российских игроков… А хоккеисты, кстати, сами по себе ничего плохого не сделали», – написала экс-ведущая клубного ТВ «Ак Барса» и «Авангарда» в своем телеграм-канале.
Доминик Гашек: «В Чехии больше не рады НХЛ до тех пор, пока руководство лиги не уйдет в отставку, а новое не извинится перед нашей страной»
Зухра Уразбахтина – новая ведущая клубного телевидения футбольного ЦСКА. Уже дебютировала в матче с «Динамо»!
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