Мэттьюс назвал «Колорадо» обладателем Кубка Стэнли-2023: «Хотелось бы думать, что выиграет «Торонто». Но «Эвеланш» – мощный фаворит»
Остон Мэттьюс назвал «Колорадо» обладателем Кубка Стэнли-2023 в опросе игроков НХЛ.
Голосовать за свою команду хоккеистам не разрешалось.
«Хотелось бы думать, что мы его выиграем. Но очевидно, что «Колорадо» будет мощным фаворитом. Они выиграли в прошлом сезоне и располагают игроками, которые уже многого добились.
Поэтому мне придется назвать их», – сказал нападающий «Торонто».
Из 50 игроков, принимавших участие в опросе, 32 назвали «Колорадо» победителем следующего плей-офф.
За «Торонто» проголосовал только один хоккеист. Два игрока сделать выбор отказались.
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