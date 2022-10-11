Мэттьюс назвал «Колорадо» обладателем Кубка Стэнли-2023: «Хотелось бы думать, что выиграет «Торонто». Но «Эвеланш» – мощный фаворит»

назвал «Колорадо» обладателем Кубка Стэнли-2023 в опросе игроков .

Голосовать за свою команду хоккеистам не разрешалось.

«Хотелось бы думать, что мы его выиграем. Но очевидно, что будет мощным фаворитом. Они выиграли в прошлом сезоне и располагают игроками, которые уже многого добились.

Поэтому мне придется назвать их», – сказал нападающий .

Из 50 игроков, принимавших участие в опросе, 32 назвали «Колорадо» победителем следующего плей-офф.

За «Торонто» проголосовал только один хоккеист. Два игрока сделать выбор отказались.