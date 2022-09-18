Мэттьюс о «Торонто»: «Путь к успеху у всех команд разный. Мы невероятно мотивированы, неудачи нас только подстегивают»

сказал, что неудачи только подстегивают .

Клуб не может выиграть серию плей-офф с 2004 года. В прошлом сезоне «Лифс» вновь выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Тампе» (3-4).

«Путь к успеху у всех команд разный. Мы верим в нашу команду. Мы невероятно мотивированы. Неудачи нас только подстегивают.

Считаю, что у нас одна из лучших команд в . В новом сезоне мы будем очень конкурентоспособны.

Будут взлеты и падения, нужно будет пройти регулярку как можно более ровно и быть в лучшей форме к плей-офф.

Все говорят, что регулярка не важна. Это не так. На протяжении сезона нужно создать хорошую атмосферу и достигнуть стабильности, чтобы в плей-офф справиться со всеми возможными испытаниями», – сказал форвард канадского клуба.