Вратарь ЦСКА Скотников о первом матче в КХЛ за 2 года: «Для меня игра сложилась удачно. Дали шапку лучшего игрока»

Вратарь ЦСКА Всеволод Скотников высказался о победе над «Амуром».

Московский клуб обыграл хабаровчан в Фонбет Чемпионате КХЛ (3:2 Б).

21-летний Скотников отразил 25 бросков из 27 и выиграл серию буллитов. Это был его первый матч в КХЛ с октября 2020 года.

– Для меня игра сложилась удачно, ведь команда выиграла. Было тяжеловато поначалу, 2:0 вели, они сравняли, но главное, что победили.

– Можно ли тебя уже называть специалистом по «Амуру»? Второй раз обыгрываешь эту команду.

– Можно и так сказать. Два года назад против в Хабаровске я дебютировал в КХЛ, и сейчас тоже получилось выиграть, отлично.

– Как ребята поздравили в раздевалке после игры?

– Дали мне шапку лучшего игрока матча. Тренерскому штабу спасибо в первую очередь за доверие.

– Что было наиболее важным для тебя в серии буллитов?

– Главное – стоять до конца, не делать первое движение, не думать за соперника.

– В овертайме ты был готов смениться?

– Да, конечно.

– С каким настроением возвращаешься в Москву?

– Конечно, с отличным, ведь команда выиграла все три матча, – сказал Скотников.