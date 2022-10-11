Вратарь ЦСКА Скотников о первом матче в КХЛ за 2 года: «Для меня игра сложилась удачно. Дали шапку лучшего игрока»
Вратарь ЦСКА Всеволод Скотников высказался о победе над «Амуром».
Московский клуб обыграл хабаровчан в Фонбет Чемпионате КХЛ (3:2 Б).
21-летний Скотников отразил 25 бросков из 27 и выиграл серию буллитов. Это был его первый матч в КХЛ с октября 2020 года.
– Для меня игра сложилась удачно, ведь команда выиграла. Было тяжеловато поначалу, 2:0 вели, они сравняли, но главное, что победили.
– Можно ли тебя уже называть специалистом по «Амуру»? Второй раз обыгрываешь эту команду.
– Можно и так сказать. Два года назад против «Амура» в Хабаровске я дебютировал в КХЛ, и сейчас тоже получилось выиграть, отлично.
– Как ребята поздравили в раздевалке после игры?
– Дали мне шапку лучшего игрока матча. Тренерскому штабу спасибо в первую очередь за доверие.
– Что было наиболее важным для тебя в серии буллитов?
– Главное – стоять до конца, не делать первое движение, не думать за соперника.
– В овертайме ты был готов смениться?
– Да, конечно.
– С каким настроением возвращаешься в Москву?
– Конечно, с отличным, ведь команда выиграла все три матча, – сказал Скотников.
Комментарии