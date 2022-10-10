Епанчинцев о 2:3 от ЦСКА: «Один из лучших матчей в сезоне. Ребята выполняли установку, играли с большим азартом»
Вадим Епанчинцев подвел итоги матча с ЦСКА (2:3 Б)
«Хороший матч! С нашей стороны – один из лучших в сезоне. Да, были ошибки, но ребята на протяжении всего матча выполняли тренерскую установку, играли с большим азартом против хорошего соперника. Забили хорошие, трудовые голы.
В овертайме был хороший, стопроцентный момент, но не хватило хоккейного везения. Ну а буллиты – мы понимаем, что у соперника больше мастерства. Придет с опытом.
Коротких подарили первую шайбу, пожелали, чтобы не останавливался на этом. Их звено сегодня здорово сыграло. Главное, чтобы в каждой игре стабильно помогали команде.
Почему выбрали Калниньша на игру? Последнее слово всегда за тренером вратарей. Я его игру в матче оценю как очень уверенную. Он оставил команду в игре при счете 0:2, парни это почувствовали. Вратарь помог команде, команда помогла вратарю, поэтому и смогли добиться заработанного очка», – сказал главный тренер «Амура».
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