Федоров о 3:2 с «Амуром»: «У ЦСКА есть проблемы с реализацией. Считаю, мы заслужили такой исход матча, победив в буллитах»

прокомментировал победу в матче против (3:2 Б).

«Есть определенные проблемы у нас с реализацией, все же, создали мы чуть больше моментов, чем «Амур». Третий период нам не в зачет, не все получилось. Может, где-то сбавили градус. Хотели завершить игру правильно, в овертайме решили снять вратаря.

Считаю, что мы заслужили такой исход матча, победив в буллитах. Парней с победой, это был необычный выезд, сложно играть в десять утра, в двенадцать. Соперник показал очень хороший хоккей, мне «Амур» всегда импонировал – встречались с ними летом на Кубке мэра Москвы, другого и не ожидали», – сказал главный тренер .