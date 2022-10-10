Ю Сато о 1-м голе в КХЛ: «Хабибулин предсказал, что это случится против Минска. У меня есть скорость, и я ее использовал»

Форвард Ю Сато отреагировал на свой первый гол в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Сегодня перед матчем я чувствовал, что забью. Хабибулин (один из тренеров «Торпедо» – прим. Sports.ru) предсказал, что это случится именно сегодня (в матче с минским «Динамо» [5:2] – прим. Sports.ru).

У меня есть скорость, и я ее использовал. Я просто хотел очень забить», – сказал нападающий, ставший первым японцем, забросившим шайбу в КХЛ.