Ю Сато о 1-м голе в КХЛ: «Хабибулин предсказал, что это случится против Минска. У меня есть скорость, и я ее использовал»
Форвард «Торпедо» Ю Сато отреагировал на свой первый гол в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Сегодня перед матчем я чувствовал, что забью. Хабибулин (один из тренеров «Торпедо» – прим. Sports.ru) предсказал, что это случится именно сегодня (в матче с минским «Динамо» [5:2] – прим. Sports.ru).
У меня есть скорость, и я ее использовал. Я просто хотел очень забить», – сказал нападающий, ставший первым японцем, забросившим шайбу в КХЛ.
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