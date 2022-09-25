КХЛ отменила 5+20 Чистякова в матче с «Торпедо». Штраф был назначен за удар Сато в голову, «Авангард» пропустил 2 шайбы в меньшинстве

КХЛ отменила матч-штраф Семена Чистякова за удар в голову Ю Сато.

В третьем периоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ между и «Авангардом» (4:2) 21-летний защитник провел силовой прием против японского форварда нижегородцев Ю Сато.

После видеопросмотра арбитры приняли решение определить Чистякову большой дисциплинарный штраф до конца матча за атаку в область головы и шеи.

При счете 1:1 в третьем периоде «Торпедо» удалось два раза забить по ходу 5-минутного большинства.

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Авангарда» по п.1.3 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею)», – говорится в сообщении Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

Фол-фантом: игрока «Авангарда» удалили за удар в голову без удара в голову. Омск пропустил 2 за 5 минут и проиграл