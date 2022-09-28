20-летний японец Ю Сато из «Торпедо» набрал первое очко в КХЛ – он отдал голевую в матче с «Локомотивом»

Теги Локомотив Торпедо видео КХЛ Андрей Белевич Михаил Орлов Ю Сато Хоккей

Японский нападающий «Торпедо» набрал первый балл за результативность в КХЛ.

Ю Сато поучаствовал во второй голевой атаке нижегородцев, после которой автором заброшенной шайбы стал защитник Михаил Орлов.

Японский игрок начал атаку команды переводом шайбы на правый фланг, Андрей Белевич сделал пас на Орлова, который обыграл соперника и забросил шайбу. Этот гол стал для «Торпедо» победным в матче.

Таким образом, это первое очко японского хоккеиста в лиге.

20-летний Ю Сато провел свой седьмой матч в Фонбет Чемпионате КХЛ. Его подробную статистику можно посмотреть здесь.

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