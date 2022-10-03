Ларионов о 2:3 с минским «Динамо»: «Торпедо» потеряло очко, судьи не всегда успевают за нашими скоростями, второй период могли выиграть 5:1, были выдающиеся моменты»

заявил, что «Торпедо» потеряло очки в матче с минским .

Главный тренер нижегородской команды высказался после поражения со счетом 2:3 в овертайме.

Считаю, что мы сегодня потеряли очко. Но хоккей тем и хорош, что в нем нет никакого сценария и рецепта победы. К сожалению, иногда игра бывает не совсем справедливая.

В первом периоде имели хорошую статистику по вбрасываниям, а потом было гораздо хуже? Вбрасывания – важный элемент игры, но я бы хотел обратить внимание на то, как мы играли в хоккей. При такой самоотдаче и при такой зрелищности, которую сегодня показали наши хоккеисты, иногда про вбрасывания можно и забыть. Плохая игра на «точке» была компенсирована хорошей игрой в других компонентах.

Есть ощущение, что судьи пока не всегда успевают за скоростями нашей команды. Но уверен, что эти моменты скоро поправятся.

Не соглашусь, что в третьем периоде мы подсели несмотря на большое количество силовых приемов со стороны соперника в данном отрезке. Никто из наших хоккеистов не уклонялся от силовой борьбы. Все в знают, что играет в быстрый и зрелищный хоккей и стараются любыми средствами нас остановить.

Мы были очень разочарованы поражением в Москве от «Спартака». У нас нет пока инстинкта убийцы. И два поражения подряд в играх, где мы должны были выигрывать, говорят о том, что команда пока психологически неустойчивая. Мы пока не вышли на тот уровень, чтобы играть с запасом.

Сегодня во втором периоде мы могли выигрывать 4:1 и 5:1. Моменты были выдающиеся. Когда мы начнем хорошо увеличивать счет, то это нам позволит выигрывать «малой кровью».

По Деннису Яну, у которого масса моментов в каждом матче, запросил у наших аналитиков инфографику – куда уходят его броски. С его моментами он должен был уже забрасывать 15-16 шайб», – сказал главный тренер «Торпедо».