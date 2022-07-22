Адвокат владельца «Эдмонтона» об обвинениях в связях с несовершеннолетней балериной: «У Каца не было сексуальных отношений с ней. Он будет защищать свою репутацию»

Адвокат владельца «Эдмонтона» выступил с заявлением об обвинениях в адрес клиента.

Ранее стало известно, что миллиардера обвиняют в в сексуальных отношениях с балериной Сейдж Хамфрис, которой на момент событий было 17 лет. Утверждается, что Кац заплатил девушке 75 тысяч долларов в обмен на сексуальные услуги.

«Дэрил Кац полностью отрицает обвинения со стороны Митчелла Тейлора Баттона и Дасти Баттон (учителей танцев, которые были ответчиками по иску о сексуальном насилии, поданном 7 начинающими балеринами в 2021 году. Позже Баттоны подали встречный иск, где утверждается, что Хамфрис три раза была вовлечена в сексуальные отношения в несовершеннолетнем возрасте с мужчинами намного старше ее, включая Каца – прим. Sports.ru). Между мистером Кацем и мисс Хамфрис никогда не было никаких сексуальных отношений.

Критически важно то, что обвинения против господина Каца выдвигаются не госпожой Хамфрис. Вместо этого обвинения выдвигают Баттоны, которых госпожа Хамфрис и шесть других женщин обвинили в использовании своего положения и влияния в танцевальном мире для сексуального насилия над молодыми танцорами по всей стране.

Мистер Кац никогда не встречался с Баттонами, и их ложные обвинения против него – явная и жалкая попытка отвлечь внимание от отвратительных действий, в которых их обвиняют.

Господин Кац будет решительно защищать свою репутацию от этих необоснованных и непристойных претензий и будет добиваться санкций и возмещения ущерба как от Баттонов, так и от их адвокатов за это легкомысленное и злонамеренное нападение на его личность», – говорится в заявлении Роберта Клиге.

Новый секс-скандал в НХЛ: владельца «Эдмонтона» обвиняют в связи с несовершеннолетней балериной. Он все отрицает