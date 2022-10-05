Миронов после 1:5: «Игроки СКА физически выглядят намного сильнее. Они полностью перехватили инициативу в конце 2-го периода»

Борис Миронов прокомментировал поражение от со счетом 1:5.

– Хорошая игра, и соперник задал очень приличный темп на все 60 минут.

В начале матча мы еще успевали за соперником, но в конце второго периода они уже полностью перехватили инициативу.

Мы не выдержали, тем более физически игроки СКА выглядят намного сильнее. Что сейчас об этом говорить? Идем дальше, делаем правильные выводы.

– Вы играли не в оптимальном составе. и Дмитрий Вишневский травмированы. Когда их ждать? А что с и ?

– Травмы. Хоккей вообще травматический вид спорта. Причем степень этих повреждений может быть совершенно разной.

Принс выбыл на долгий срок, а вот Цыплакова и Кугрышева ждем со дня на день. Окончательное решение примет доктор, чтобы не было рецидива.

– Матвей Заседа забивает уже во втором матче. Получит ли он после этого от вас доверие?

– Он и так получает. Парень старается, мы следим за всеми. Он хорошо себя проявлял в фарм‑клубе, и мы его вызвали в первую команду. Парень такой вызов заслужил, он голодный до голов, – сказал главный тренер .