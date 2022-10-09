«Трактор» проиграл 5 матчей подряд и занимает последнее место в Восточной конференции

Теги Северсталь Трактор КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

«Трактору» не удалось прервать серию поражений в Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда тренера Анвара Гатиятулина уступила «Северстали» (3:4 Б) в серии буллитов в игре регулярного чемпионата.

Таким образом, серия поражений челябинского клуба продлилась до пяти матчей.

Ранее команда проиграла «Салавату Юлаеву» (0:3), «Нефтехимику» (1:2), «Металлургу» (2:5) и «Куньлуню» (2:3 ОТ).

На данный момент «Трактор» занимает последнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции с 12 очками после 17 матчей.

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