«Трактор» проиграл 5 матчей подряд и занимает последнее место в Восточной конференции
«Трактору» не удалось прервать серию поражений в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Анвара Гатиятулина уступила «Северстали» (3:4 Б) в серии буллитов в игре регулярного чемпионата.
Таким образом, серия поражений челябинского клуба продлилась до пяти матчей.
Ранее команда проиграла «Салавату Юлаеву» (0:3), «Нефтехимику» (1:2), «Металлургу» (2:5) и «Куньлуню» (2:3 ОТ).
На данный момент «Трактор» занимает последнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции с 12 очками после 17 матчей.
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