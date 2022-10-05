Гендиректор «Трактора» о Гатиятулине: «Мы вместе попали в сложную ситуацию и вместе будем из нее выходить»

высказался о критике в адрес тренера «Трактора» .

– Домашнюю серию, разумеется, оцениваем неудовлетворительно. Одной причины здесь быть не может, их несколько. Но основная, мне кажется, сейчас лежит в области психологии.

Необходимо выиграть две-три игры и эмоции у команды будут совершенно другие. Понятно, что потенциал ребят в команде гораздо выше занимаемого места.

– Планируются ли какие-то оргвыводы – изменения в составе и в тренерском штабе?

– Мы работаем над всеми изменениями, которые могут нас усилить. Изменения ради изменений делать не хотим.

– Считаете ли вы оправданной критику Анвара Гатиятулина и его стиля игры?

– Я понимаю критику наших болельщиков, она касается не только Анвара, но и всех нас. Что касается стиля игры, то сейчас на первом месте стоит результат. Если говорить о доверии Гатиятулину, то скажу так: мы вместе попали в сложную ситуацию и вместе будем из нее выходить, – сказал генеральный директор «Трактора».

«Трактор» проиграл три матча подряд с общим счетом 3:10