Окпосо о роли капитана в «Баффало»: «Хочу, чтобы клуб добился успеха. Я знаю, как тяжело приходится болельщикам в этом городе»

надеется, что наконец-то добьется успехов.

Клуб не может выйти в плей-офф с 2011 года.

34-летний форвард, ставший новым капитаном команды, выступает за «Сэйбрс» с 2016 года.

«Это место занимает особое место в моем сердце. Я хочу, чтобы «Сэйбрс» добились успеха.

Я знаю, как тяжело приходится болельщикам в этом городе, потому что большая часть жизни здесь связана с «Биллс» (местный клуб НФЛ, который ни разу не выигрывал Супербоул, при этом в начале 1990-х были 4 проигранных финала подряд – прим. Sports.ru) и «Сэйбрс».

Я чувствую это каждый день. Мы играем плохо, и люди говорят об этом, они подавлены. Мы играем хорошо, и у людей отличное настроение. Я чувствую связь с городом.

Вот почему для меня так важно оставить это место в лучшем состоянии, чем на момент моего прихода», – сказал нападающий.