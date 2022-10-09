Окпосо о роли капитана в «Баффало»: «Хочу, чтобы клуб добился успеха. Я знаю, как тяжело приходится болельщикам в этом городе»
Кайл Окпосо надеется, что «Баффало» наконец-то добьется успехов.
Клуб не может выйти в плей-офф НХЛ с 2011 года.
34-летний форвард, ставший новым капитаном команды, выступает за «Сэйбрс» с 2016 года.
«Это место занимает особое место в моем сердце. Я хочу, чтобы «Сэйбрс» добились успеха.
Я знаю, как тяжело приходится болельщикам в этом городе, потому что большая часть жизни здесь связана с «Биллс» (местный клуб НФЛ, который ни разу не выигрывал Супербоул, при этом в начале 1990-х были 4 проигранных финала подряд – прим. Sports.ru) и «Сэйбрс».
Я чувствую это каждый день. Мы играем плохо, и люди говорят об этом, они подавлены. Мы играем хорошо, и у людей отличное настроение. Я чувствую связь с городом.
Вот почему для меня так важно оставить это место в лучшем состоянии, чем на момент моего прихода», – сказал нападающий.
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