Окпосо стал 20-м капитаном в истории «Баффало»
«Баффало» назначил Кайла Окпосо новым капитаном команды.
«Сэйбрс» обходились без капитана один год, ранее им являлся форвард Джек Айкел, которого обменяли в «Вегас».
Окпосо стал 20-м постоянным капитаном в истории клуба, выступающего в НХЛ с 1970 года.
34-летний нападающий играет за «Сэйбрс» с сезона-2016/17. В прошлом сезоне американец набрал 45 (21+24) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Альтернативными капитанами будут форвард Земгус Гиргенсонс и защитник Расмус Далин.
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