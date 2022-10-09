Окпосо стал 20-м капитаном в истории «Баффало»

Теги Баффало НХЛ Кайл Окпосо Земгус Гиргенсонс Расмус Далин Хоккей

«Баффало» назначил Кайла Окпосо новым капитаном команды. 

«Сэйбрс» обходились без капитана один год, ранее им являлся форвард Джек Айкел, которого обменяли в «Вегас».

Окпосо стал 20-м постоянным капитаном в истории клуба, выступающего в НХЛ с 1970 года. 

34-летний нападающий играет за «Сэйбрс» с сезона-2016/17. В прошлом сезоне американец набрал 45 (21+24) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ

Альтернативными капитанами будут форвард Земгус Гиргенсонс и защитник Расмус Далин

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