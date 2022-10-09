Окпосо стал 20-м капитаном в истории «Баффало»

назначил Кайла Окпосо новым капитаном команды.

«Сэйбрс» обходились без капитана один год, ранее им являлся форвард , которого обменяли в «Вегас».

Окпосо стал 20-м постоянным капитаном в истории клуба, выступающего в НХЛ с 1970 года.

34-летний нападающий играет за «Сэйбрс» с сезона-2016/17. В прошлом сезоне американец набрал 45 (21+24) очков в 74 матчах регулярного чемпионата .

Альтернативными капитанами будут форвард и защитник .