Айкел о свисте болельщиков «Баффало»: «Должно быть, они свистели, потому что хотят, чтобы я был здесь»

высказался о свисте болельщиков в свой адрес.

Американец провел первый матч против бывшей команды после обмена в «Вегас». Он не набрал очков, а «Сэйбрс» одержали победу со счетом 3:1.

Каждый раз, когда Айкел касался шайбы, болельщики «Баффало» начинали громко выражать свои эмоции и свистеть.

«Многие люди сегодня поддерживали меня. И многие освистывали. Должно быть, они свистели, потому что хотят, чтобы я был здесь.

Я не знаю. Что есть, то есть. Я не первый, кто с этим столкнулся. Нужно отдать «Баффало» должное, они провели хороший матч», – сказал Айкел.

Напомним, 12 ноября нападающему сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника.

Ранее у Айкела были разногласия с «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в .