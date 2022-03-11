Айкел о свисте болельщиков «Баффало»: «Должно быть, они свистели, потому что хотят, чтобы я был здесь»

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Джек Айкел высказался о свисте болельщиков «Баффало» в свой адрес. 

Американец провел первый матч против бывшей команды после обмена в «Вегас». Он не набрал очков, а «Сэйбрс» одержали победу со счетом 3:1. 

Каждый раз, когда Айкел касался шайбы, болельщики «Баффало» начинали громко выражать свои эмоции и свистеть. 

«Многие люди сегодня поддерживали меня. И многие освистывали. Должно быть, они свистели, потому что хотят, чтобы я был здесь.

Я не знаю. Что есть, то есть. Я не первый, кто с этим столкнулся. Нужно отдать «Баффало» должное, они провели хороший матч», – сказал Айкел. 

Напомним, 12 ноября нападающему сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника.

Ранее у Айкела были разногласия с «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в «Вегас».

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