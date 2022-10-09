Ежов о трех выигранных сериях буллитов: «У нас есть мастер – Кузьмин. Он индивидуально работает со мной. Весь успех – благодаря ему»

оценил победу «Салавата Юлаева» над московским (3:2 Б).

– Самое главное, что взяли два очка. Думаю, должны были побеждать в основное время. Но это хоккей, матч сложился по другому сценарию.

– Четыре матча вы пропустили. Тяжело было вернуться на лед после такой паузы?

– Пауза была только игровой. Я тренируюсь, держу себя в тонусе. Для меня тренировка как игра. Поэтому не думаю, что долгое время меня не было на льду.

– Сыграли просто потрясающе. Вы вчера тренировались со своим сыном. Можно сказать, что это залог сегодняшнего успеха?

– Да, конечно. Он бил буллиты мне вчера. Поэтому сегодня наша подготовка сработала.

– Третья буллитная серия для вас – и третья победа. Можно сказать, что вы король буллитов?

– Не знаю. По статистике выигрыш по буллитам даже не считают для вратаря. Пока не поменяют статистику, будет просто стоять сыгранный матч.

– Готовитесь по-особенному к буллитам?

– Да. У нас есть мастер по буллитам. Он индивидуально работает со мной. Это Глеб Кузьмин. Весь успех – благодаря ему, – сказал вратарь .