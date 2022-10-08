Толчинский о победе над «Металлургом»: «Придраться не к чему. Одна из лучших игр в сезоне для «Авангарда»

Сергей Толчинский прокомментировал победу в матче против (5:1).

«Думаю, эта игра была одна из лучших в сезоне для «Авангарда». Придраться вообще не к чему. Наконец-то ребята поняли, что правильная игра приносит намного больше плодов, чем стараться играть до верного.

Настраиваться после неудачи в Уфе не нужно было. Все ребята понимали, что [так] больше не может продолжаться. Ребята настроились, не было пассажиров. Не было, что кто-то не доработал.

Может, мы и думали собраться командой, когда были поражения, но времени не было, очень плотный график. Но и без этого получилось сплотиться.

Мы не в том положении, чтобы смотреть, против кого мы играем. Мы должны на любую игру выходить так, как будто это седьмой матч. Ребята понимают, что в таблице мы находимся не на нашем месте. Чего позориться? Надо выходить и выигрывать каждый матч», – сказал нападающий .