Гол «Металлурга» в ворота «Авангарда» был засчитан ошибочно: «Специалист отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств»

Теги Авангард Металлург Мг судьи КХЛ Данила Юров Хоккей

Шайба «Металлурга» в ворота «Авангарда» была засчитана ошибочно.

Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Омский клуб одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

«На 57-й минуте матча «Авангард» – «Металлург» специалист комнаты видеопросмотров инициировал видеопросмотр после броска нападающего гостей Данилы Юрова. Им была допущена грубейшая ошибка – шайба не пересекла линию ворот.

Специалист отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств инцидента. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командами и болельщикам за данный эпизод», – говорится в заявлении Департамента судейства.

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