Гол «Металлурга» в ворота «Авангарда» был засчитан ошибочно: «Специалист отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств»

Шайба «Металлурга» в ворота была засчитана ошибочно.

Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Омский клуб одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

«На 57-й минуте матча «Авангард» – специалист комнаты видеопросмотров инициировал видеопросмотр после броска нападающего гостей . Им была допущена грубейшая ошибка – шайба не пересекла линию ворот.

Специалист отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств инцидента. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командами и болельщикам за данный эпизод», – говорится в заявлении Департамента судейства.