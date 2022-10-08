Гол «Металлурга» в ворота «Авангарда» был засчитан ошибочно: «Специалист отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств»
Шайба «Металлурга» в ворота «Авангарда» была засчитана ошибочно.
Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Омский клуб одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:1.
«На 57-й минуте матча «Авангард» – «Металлург» специалист комнаты видеопросмотров инициировал видеопросмотр после броска нападающего гостей Данилы Юрова. Им была допущена грубейшая ошибка – шайба не пересекла линию ворот.
Специалист отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств инцидента. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командами и болельщикам за данный эпизод», – говорится в заявлении Департамента судейства.
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