Назаров об Алтыбармакяне: «Он же клюшку об голову никому не разбил. Давайте спокойнее относиться к его эмоциям»

высказался после матча с (0:3).

«Хотелось бы поблагодарить свою команду. Четвертая игра на выезде, тяжело. Все все понимают. Дальний Восток, пять человек травмировалось за эту поездку.

Ребята молодцы, старались с самоотдачей, ловили шайбу на себя, но не забили. За самоотдачу – пятерка, а над исполнением придется поработать. В третьем периоде немного поменяли тактику, стали играть поагрессивнее, а «Сибирь» дала нам воздух. Отсюда и моменты возникают.

Пока только старания нам недостаточно, чтобы победить. В предыдущих играх этого выезда очки удавалось набирать, но сегодня подсдулись.

Третьяк сыграл сегодня удовлетворительно. Если бы мы забили одну шайбу – игра могла развернуться в другую сторону. Это не его поражение.

Давайте спокойнее относиться к эмоциям Алтыбармакяна. Он же клюшку об голову никому не разбил. Лига его оштрафует, Андрей это понимает», – сказал главный тренер «Сочи».

Форвард «Сочи» Алтыбармакян получил 2 минуты штрафа за оскорбление судей. Он был недоволен удалением до конца игры за подсечку