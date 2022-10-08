Форвард «Сочи» Алтыбармакян получил 2 минуты штрафа за оскорбление судей. Он был недоволен удалением до конца игры за подсечку

Теги Сибирь судьи КХЛ Сочи Андрей Алтыбармакян Тревор Мерфи Хоккей

Нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян получил 27 минут штрафа в матче с «Сибирью» (0:3).

На 59-й минуте игры он был удален за подсечку защитника «Сибири» Тревора Мерфи.

Судьи наказали его 5-минутным удалением и дисциплинарным 20-минутным штрафом до конца матча.

Нападающий «Сочи» выразил недовольство решением арбитров, за что получил еще 2 минуты штрафа за оскорбление судей.

Уходя в раздевалку, Алтыбармакян сломал клюшку ударом о борт.

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