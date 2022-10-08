Форвард «Сочи» Алтыбармакян получил 2 минуты штрафа за оскорбление судей. Он был недоволен удалением до конца игры за подсечку

Нападающий «Сочи» получил 27 минут штрафа в матче с «Сибирью» (0:3).

На 59-й минуте игры он был удален за подсечку защитника .

Судьи наказали его 5-минутным удалением и дисциплинарным 20-минутным штрафом до конца матча.

Нападающий выразил недовольство решением арбитров, за что получил еще 2 минуты штрафа за оскорбление судей.

Уходя в раздевалку, Алтыбармакян сломал клюшку ударом о борт.