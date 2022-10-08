Форвард «Сочи» Алтыбармакян получил 2 минуты штрафа за оскорбление судей. Он был недоволен удалением до конца игры за подсечку
Нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян получил 27 минут штрафа в матче с «Сибирью» (0:3).
На 59-й минуте игры он был удален за подсечку защитника «Сибири» Тревора Мерфи.
Судьи наказали его 5-минутным удалением и дисциплинарным 20-минутным штрафом до конца матча.
Нападающий «Сочи» выразил недовольство решением арбитров, за что получил еще 2 минуты штрафа за оскорбление судей.
Уходя в раздевалку, Алтыбармакян сломал клюшку ударом о борт.
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