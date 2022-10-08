«У Гусева какого-то стержня нет! Хотя руки золотые и голова светлая». Николай Соловьев о форварде

считает, что у Никиты Гусева нет стержня.

– Игрок, которого вы открыли для российского хоккея, – . Без него могло и не быть победы на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Тут в большой мере заслуга . Когда мы работали в Ханты-Мансийске, его кандидатуру начали обсуждать после рекомендаций Сергея Михайловича. Хотя, естественно, знали, кто такой Гусев. Он выделялся, как и Панарин в «Витязе». Появилась возможность его пригласить – пригласили. Думаю, ему было полезно у нас поиграть.

– Да, после «Югры» его карьера и пошла вверх.

– Если сравнить его с Капризовым и Ковальчуком, то по технике и игре он им не уступает. Но какого-то стержня у него нет! Не то что он боится или еще что-то. Но Никита – более интеллигентный.

Хотя руки, считаю, у него золотые и голова светлая. Приятно смотреть, какие решения он принимает

– Может, именно для стиля НХЛ он не подходит?

– Тут многое решает характер, а он у каждого свой. Смотришь, вроде физиологически крупный игрок, а все равно где-то что-то не получается. И наоборот, вроде изначально не замечаешь за игроком стержня, а он вдруг появляется, и хоккеист добивается результата, рост происходит. Надо работать, – сказал бывший тренер СКА и других российских клубов.