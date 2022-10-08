Шайфли о Боунессе во главе «Виннипега»: «Тренер просто великолепен. Ребята в восторге от нашей системы игры»

заявил, что игроки хорошо приняли нового тренера .

Сегодня «Джетс» обыграли «Калгари» (5:3) в выставочном матче.

67-летний Боунесс возглавил команду в межсезонье. До этого он был главным тренером «Далласа».

«Мы начали собираться. Последние две игры получились неплохими. Наверное, мы хотели бы побольше времени проводить в зоне атаки. Подходим к сезону в хорошем настроении, хотим проверить себя в официальных матчах.

Впереди еще много работы. Будут еще тренировки до начала сезона, чтобы отточить и прояснить некоторые моменты.

Наш тренер просто великолепен, он нам очень помогает. Много работы с видео, много обучения. Это потрясающе. Ребята в восторге от нашей системы игры», – сказал форвард канадского клуба.