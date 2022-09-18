Шайфли о том, что «Виннипег» лишил Уилера капитанства: «Я был в шоке. Не ожидал этого»

был шокирован решением «Виннипега» лишить капитанства.

Форвард играл с капитанской нашивкой последние 6 сезонов. «Джетс» начнут сезон-2022/23 без капитана.

Главный тренер «Джетс» Рик Боунесс заявил, что клуб хочет «расширить лидерскую базу».

«Я был в шоке. Не ожидал этого. Блэйк – мой хороший друг, я хочу быть рядом с ним и с командой.

Конечно, мы очень хотим это обсудить, узнать мысли друг друга. Мы должны пройти через это вместе. Блэйк – это тот парень, на которого я равнялся, у которого я многому научился за эти годы. Он очень долго был лидером команды.

Что касается меня, то я смотрю на себя как на лидера. Думаю, что в нашей команде их много. Мы с Джошем Моррисси помоложе, поэтому звучат разные голоса.

Я считаю, что должен быть не один лидер или два. Должен быть коллектив», – сказал нападающий .