Марк Шайфли: «Боунесс – фантастический человек. У «Виннипега» новые тренеры, будут какие-то новые идеи. Это похоже на начало с чистого листа»

поделился мнением о новом тренере «Виннипега» .

67-летний специалист сменил в этой должности Дэйва Лаури, который тренировал «Джетс» по ходу минувшего чемпионата после отставки Пола Мориса в декабре 2021 года.

В сезоне-2021/22 «Джетс» не вышли в плей-офф впервые за последние пять лет.

«На протяжении всей моей карьеры у меня был примерно один и тот же тренерский штаб. Это действительно немного похоже на начало с чистого листа. У нас новые тренеры. Очевидно, будут какие-то новые идеи и, очевидно, те же игроки, но мне нравится наша группа ребят.

Боунесс? Фантастический человек – это то, что я слышал снова и снова. Он творил чудеса, когда пришел в «Даллас». Я очень рад начать год, начать тренировочный лагерь и начать говорить о хоккейной теории», – сказал нападающий «Виннипега».

Генменеджер «Виннипега» считает, что Шайфли останется в клубе. Марк хочет понять, в каком направлении двигается команда