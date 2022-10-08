Дементьев о россиянах в Америке: «Давление на наших хоккеистов обязательно будет, но не от НХЛ, игроков или руководства клубов»

высказался о давлении на российских хоккеистов в Америке.

«Давление на наших хоккеистов обязательно будет, но не от , игроков или руководства клубов.

Мы видели прекрасный пример по выставочным матчам в Праге (МИД Чехии рекомендовал российским игрокам не приезжать – прим. Sports.ru).

Это нормально совершенно, всю жизнь жили с таким давлением, ничего нового или страшного не происходит. Ничего неординарного», – сказал агент.