Дементьев о россиянах в Америке: «Давление на наших хоккеистов обязательно будет, но не от НХЛ, игроков или руководства клубов»
Алексей Дементьев высказался о давлении на российских хоккеистов в Америке.
«Давление на наших хоккеистов обязательно будет, но не от НХЛ, игроков или руководства клубов.
Мы видели прекрасный пример по выставочным матчам в Праге (МИД Чехии рекомендовал российским игрокам не приезжать – прим. Sports.ru).
Это нормально совершенно, всю жизнь жили с таким давлением, ничего нового или страшного не происходит. Ничего неординарного», – сказал агент.
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