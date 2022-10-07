Дементьев о новом сезоне НХЛ: «Уверен, все наши хоккеисты будут лидерами в своих командах, покажут серьезные результаты»

Алексей Дементьев высказался о том, что Егор Чинахов стал лучшим снайпером предсезонки НХЛ.

«Я просто уверен, что все наши хоккеисты будут лидерами в своих командах, покажут серьезные результаты. Надеюсь, что мы увидим новые имена, будем большего ждать от тех игроков, которых отправили в АХЛ.

Особенно ждем прогресса в этом сезоне от Егора Чинахова. Первый сезон у него был пристрелочным, он себя хорошо проявил в начале сезона, потом было тяжело именно привыкнуть интенсивности работы и понимания лиги. Он как раз должен стать именно тем хоккеистом, на которого очень серьезно будут обращать все внимание», – сказал хоккейный агент.