Форвард СКА Воробьев: «Соперники разбирают наше большинство. Будем стараться придумать новые комбинации»

оценил победу СКА над (4:3).

– Главное – победа. Идем дальше. Будем работать над ошибками, чтобы пропускать меньше голов.

– Есть проблемы в игре в большинстве. Почему получается реализовывать его с трудом?

– Соперники разбирают наше большинство. Будем стараться придумать новые комбинации. Посмотрим видео, разберем ошибки. Надеюсь, в следующих играх улучшим этот компонент.

– В эпизоде с вашей второй шайбой «Витязь» взял просмотр на помеху вратарю. У вас на площадке было ощущение, что могут возникнуть вопросы по голу?

– Не обращал внимания на это, когда забил гол. Было только восхищение от паса Моисеева. Я не видел, чтобы Яшкин как-то мешал вратарю, – сказал нападающий .