Ротенберг о 4:3 с «Витязем»: «СКА вытащил все силы и сумел победить»

Главный тренер подвел итоги матча с (4:3).

«Мы ожидали сложную игру. Понимали, что соперник будет максимально мотивирован. Они играли на пределе. У нас разные графики. Мы смогли вытащить все силы – все, что осталось после поездки, и сумели победить. Ребята – молодцы!

Сейчас будет возможность чуть-чуть отдохнуть. Нам нужен эмоциональный заряд, появится хорошая возможность для этого. Многие возвращаются после травм. Самонов возвращается – мы этому очень рады. Работаем дальше», – сказал .