Ротенберг о 4:3 с «Витязем»: «СКА вытащил все силы и сумел победить»

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Главный тренер СКА подвел итоги матча с «Витязем» (4:3).

«Мы ожидали сложную игру. Понимали, что соперник будет максимально мотивирован. Они играли на пределе. У нас разные графики. Мы смогли вытащить все силы – все, что осталось после поездки, и сумели победить. Ребята – молодцы!

Сейчас будет возможность чуть-чуть отдохнуть. Нам нужен эмоциональный заряд, появится хорошая возможность для этого. Многие возвращаются после травм. Самонов возвращается – мы этому очень рады. Работаем дальше», – сказал Роман Ротенберг.

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