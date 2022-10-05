Зарипов о 4:5 в матче «Ак Барса» с «Автомобилистом»: «Были нелепые ошибки. Нужно было где-то сохраниться, сесть в оборонку»

Теги Ак Барс Автомобилист Данис Зарипов КХЛ Хоккей

Данис Зарипов высказался о поражении от «Автомобилиста». 

Казанский клуб уступил уральцам (4:5 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

− Что не получилось в игре?

− Были нелепые ошибки, нужно было где-то сохраниться, а в каких-то моментах сесть в оборонку после заброшенной шайбы, спокойно доигрывать. Но все равно искали лазейки чтобы еще одну забить. Все это привело в обратную сторону.

− Чего не хватило в овертайме?

− Про овертайм много говорить не буду. Это было такое хитрое решение, которое до этого приводило к положительному результату, а сегодня сыграло не в пользу нас, – сказал капитан «Ак Барса»

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