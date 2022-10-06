Воробьев и Сулейманов не обжаловали приговор по делу о покупке военных билетов

Хоккеисты Михаил Воробьев и Анвар Сулейманов не стали обжаловать приговор по делу о покупке военных билетов.

Приговоры Ленинского районного суда Уфы вступили в силу.

«Они не обжаловали приговоры, решения по Воробьеву и Сулейманову вступили в законную силу», – сообщили в пресс-службе суда.

Ранее бывшие игроки Воробьев, Сулейманов и Владислав Лукин признали вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения документа.

Воробьев был приговорен судом к штрафу в размере 2 млн рублей, Сулейманов получил 5 лет условно.

Лукин был оштрафован на 2,2 млн рублей, его приговор еще не вступил в законную силу.