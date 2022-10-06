Ларионов о победе над «Барысом»: «Предлагаю забыть про красоту, два очка – это два очка. Нижегородские бабушки болеют за «Торпедо» – это успех»

рассказал о победе «Торпедо» над (3:1).

– Начну с того, что увидел в интернете сегодня, что нижегородские бабушки болеют за . Это несомненно успех.

– Что надо сделать, чтобы гарантировать зрелищный хоккей в каждом матче?

– Чтобы гарантировать результат, надо купить стиральную машину – она гарантировано постирает. А ребята не роботы и не машины, и тоже могут уставать.

Когда играешь против команд, которые заточены на игру в обороне, преодолевать такие редуты непросто. Мы не хотим упрощать игру.

Да, возможно, перед плей-офф будет необходимость сыграть на результат. Но бывают и такие матчи, которые не самые зрелищные с точки зрения эстетики, но их тоже надо уметь выигрывать. Поэтому предлагаю сегодня забыть про красоту и вспомнить, что два очка – это два очка.

Перед третьим периодом я спросил у Сергея Гончарука, и , могут ли они решить исход матча. Они ответили, что смогут.

Коваленко забил важный гол, который принес нам победу. У Николая были возможности забить до этого, но он забил важный гол, поэтому остальные вопросы к нему отпадают, – сказал главный тренер «Торпедо».

«Торпедо» выиграло 9 из 14 матчей в сезоне. Ларионов-младший забил «Барысу», Ян набрал 12 очков в 14 играх