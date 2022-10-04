Игорь Ларионов: «Причины поражения от СКА будут позже, мозги были направлены в другую сторону. Это худший матч «Торпедо», триггер случился до игры»

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Игорь Ларионов сообщил, что чуть позже назовет причины поражения от СКА.

«Причины [поражения] от СКА будут чуть позже, не сегодня. Когда ты выходишь на игру, а мозги направлены в другую сторону... Вы можете догадываться, читать между строк.

Молодому коллективу сложно сфокусироваться. Они играли, старались, но не было того фокуса, концентрации. Это не оправдание. Это был худший матч в плане настроя, концентрации и фокуса.

Триггер случился чуть раньше, до начала игры. Что было – я вам не скажу. Но это повлияло на настрой, который не дал нам сыграть правильно», – сказал главный тренер «Торпедо» на пресс-конфенции после игры с минским «Динамо».

26 сентября нижегородская команда проиграла СКА в Санкт-Петербурге со счетом 0:3.

Ларионов впервые сыграл против Ротенберга и уступил. «Торпедо» не отказалось от стиля, но СКА был сильнее во всем

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