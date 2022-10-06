«Торпедо» выиграло 9 из 14 матчей в сезоне. Ларионов-младший забил «Барысу», Ян набрал 12 очков в 14 играх

«Торпедо» победило в 9 из 14 матчей в текущем сезоне Фонбет чемпионата .

Команда тренера обыграла (3:1), забив два гола в конце третьего периода.

Автором первой шайбы стал нападающий Игорь Ларионов-младший. В этом сезоне он записал на свой счет 8 (4+4) очков в 12 встречах.

Кроме того, два результативных балла (1+1) набрал форвард , ассистировавший Ларионову в первом голе, а в третьем периоде забросивший в пустые ворота. В этом сезоне Ян отметился 12 (6+6) баллами в 14 играх.

На данный момент занимает третье место в таблице Западной конференции.