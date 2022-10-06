«Торпедо» выиграло 9 из 14 матчей в сезоне. Ларионов-младший забил «Барысу», Ян набрал 12 очков в 14 играх
«Торпедо» победило в 9 из 14 матчей в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Барыс» (3:1), забив два гола в конце третьего периода.
Автором первой шайбы стал нападающий Игорь Ларионов-младший. В этом сезоне он записал на свой счет 8 (4+4) очков в 12 встречах.
Кроме того, два результативных балла (1+1) набрал форвард Деннис Ян, ассистировавший Ларионову в первом голе, а в третьем периоде забросивший в пустые ворота. В этом сезоне Ян отметился 12 (6+6) баллами в 14 играх.
На данный момент «Торпедо» занимает третье место в таблице Западной конференции.
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