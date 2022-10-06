«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» все 3 матча в сезоне КХЛ
«Автомобилист» в третий раз обыграл «Ак Барс» в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.
Третья победа екатеринбуржцев была зафиксирована 6 октября, когда команда тренера Николая Заварухина победила казанцев на их льду в овертайме со счетом 2:1. Дублем отметился нападающий Даниил Романцев.
Соперники провели второй матч подряд между собой – они уже встречались в Казани два дня назад, 4 октября. Тогда «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» в овертайме со счетом 5:4.
Первая встреча команд состоялась 29 сентября, когда «Автомобилист» переиграл казанцев (5:2) в Екатеринбурге.
Клубам предстоит провести еще одну игру между собой в нынешнем регулярном чемпионате. Четвертая встреча «Автомобилиста» и «Ак Барса» назначена на 14 октября в Екатеринбурге.
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