Кагарлицкий о матче с «Автомобилистом»: «Беру вину на себя, моя ошибка в овертайме привела к поражению. Мог сыграть по-другому»

Дмитрий Кагарлицкий взял на себя вину за поражение в матче с (4:5 ОТ).

– Ожидаемо результативный матч двух лидеров Востока. Как вам со льда смотрелась эта игра?

– Хотелось бы выигрывать такие матчи, мы много сил потратили. Но, видимо, поверили, что выиграли, когда забросили четвертую. Голы были какие-то такие и в наши ворота, и в их, не сказать курьезные, интересные, что ли.

За поражение беру вину на себя, моя ошибка в овертайме привела к поражению. Считаю, что мог сыграть по-другому перед последней шайбой.

– Поражение в овертайме, но команда болезненно его восприняла.

– Разумеется, мы всегда хотим побеждать, а «Автомобилисту» уже два матча проиграли. Мы не выходили за одним очком, никто не смотрит, в овертайме поражение или в основное. Выходили побеждать, а результат не радует.

– Команда поддержала после нереализованных моментов. Как себя вести в такой ситуации?

– Мы вместе выбираемся из ситуации, не только у Вадима не идет игра. Многие должны играть лучше, и я в том числе.

Вадик выиграл вбрасывание, когда мы забивали четвертый гол, это тоже важный момент. Он старается работать на команду, где-то что-то не получается. Повторюсь, не идет у многих, нужно играть немножко по-другому.

– Накануне ЦСКА пропустил в пустые ворота в овертайме. Не думаете, что тренд сходит на нет?

– Не знаю, в принципе, раньше это работало у нас. Это численное преимущество, шанс, но я неправильно сыграл, потерял шайбу, что привело к голу, – сказал форвард .